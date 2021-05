Inizio convincente di Fognini sulla terra del Roland Garros: l’azzurro riscatta un periodo di prestazioni negative (eliminazione al secondo turno nell’Atp 250 di Ginevra e flop agli Internazionali di Roma), superando il parigino Gregoire Barrere in tre set.

Il primo set dà vita a scambi combattutissimi, con il tennista ligure che dopo parecchi regali di dritto guadagna progressivamente terreno. Fognini si aggiudica il primo set in rimonta, vincendo gli ultimi 4 giochi consecutivi. Nel secondo set, i giochi vinti consecutivamente si allungano a sette per Fognini che sale in cattedra, mandando fuorigiri il francese grazie a due break fondamentali. Barrere riesce a conquistare un solo game. Fognini divora il parigino in apertura di terzo set aggiudicandosi due break nel rpimo e terzo game. Poi un contro-break di Carrere all'ottavo game provoca ulteriore affanno all’Italiano. Il punteggio finale del match, durato 2 ore e 7 minuti, è 6-4, 6-1, 6-4.

Nel complessivo, ottima prestazione del numero 29 al mondo, che inizia e finisce sottotono, ma nel mezzo ci regala dei punti spettacolari e concretizza 6 palle break su 13.

Il tennista di Arma di Taggia aspetta al secondo turno il vincente tra Fucsovic e Simon, in campo questo pomeriggio.

