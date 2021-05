Serena Williams inizia bene il suo percorso al Roland Garros 2021. L'americana, testa di serie n° 7 del tabellone parigino, eliminaIrina-Camelia Begu 7-6(6) 6-2, salvando due set point nel tiebreak del primo parziale. Sul suo cammino ora un'altra avversaria romena, la n° 148 del mondo, Mihaela Buzarnescu. Per la 23 volte campionessa Slam si tratta del 77° debutto vincente su 78 primi turni in un Major. L'unico flop al Roland Garros 2012 contro la padrona di casa Virginie Razzano.

La cronaca del match

Nella prima sessione serale ufficiale di un Philippe Chatrier deserto a causa del coprifuoco, Serena Williams, in completo fluo color pistacchio, si ribella al tempo che passa e sfodera una prestazione che lascia molti dubbi sulla sua condizione fisica, ma che racconta di una campionessa che vuole ancora dimostrare di poter vincere, nonostante tutto. Il primo set è la fiera del break, tre per parte: l'epilogo è un tie-break confuso in cui l'americana salva due set point e la sfanga 8-6 con tanto di urlo liberatorio. Nel secondo parziale Begu sparisce e la terra rossa di Parigi diventa una passerella per la 39enne del Michigan (6-2) che eguaglia il risultato dell'ultima sessione autunnale del Roland Garros, quando per un infortunio al tendine d'Achille, dovette rinunciare a scendere in campo con Tsvetana Pironkova.

