La notizia del giorno nel torneo femminile è senza dubbio il ritiro della n°1 del mondo Ashleigh Barty. Dopo il forfait della Osaka per le ormai note vicende, il torneo perde anche la prima forza del tabellone oltre che la seconda. A tradire la Barty è un problema all’anca, per altro già accusato anche nel match di primo turno. Linette scende in campo, le rifila un impietoso 6-1 e poi sul 2-2 del secondo set la campionessa del 2019 alza bandiera bianca. Linette vola così al secondo turno contro la tunisina Jabeur.

L’altra caduta importante del giorno è quella di Karolina Pliskova. Testa di serie n°9, nonché finalista agli Internazionali d’Italia, la Pliskova è spazzata via da un’ottima Sloane Stephens, finalista di questo torneo nel 2018. Segnali di vita importanti per l’americana dopo due stagioni davvero anonime. Stephens passa per 7-5 6-1 e trova così al terzo turno la Muchova, vincitrice in due set del match con Lepchenko.

Prosegue il cammino di Elina Svitolina. L’ucraina, qui per 3 volte in carriera fino ai quarti di finale, non ha problemi nel contenere l’esuberanza della promettente americana Ann Li, classe 2000 al rientro dopo un buon inizio di stagione bloccato da problemi muscolari alla zona addominale. Svitolina domina un set, poi è costretta alla rimonta nel secondo ma si impone per 6-0 6-4. Troverà al terzo turno la Krejcikova.

Viaggia bene anche la campionessa dell’Australian Open 2020 Sofia Kenin. Per l’americana nessuna grande insidia con la connazionale proveniente dalle qualificazioni Baptiste. Kenin deve gestire il primo set e poi prendersi il secondo parziale con meno patemi: 7-5 6-3. Al terzo turno altro derby per lei: troverà Jessica Pegula.

Kostyuk e Gracheva. L’ucraina vince in due set il match con la cinese Zheng, mentre Nel lato di tabellone lasciato libero dalla Muguruza ne approfittano. L’ucraina vince in due set il match con la cinese Zheng, mentre la russa Gracheva ha superato in 3 set la nostra Camila Giorgi . Per entrambe ghiotta chance di entrare per la prima volta in carriera nella seconda settimana di un torneo dello slam.

