Roland Garros

E’ stato appena effettuato il sorteggio. Kenin-Ostapenko salta all'occhio come primo turno in quanto sfida tra ex campionesse Slam (la lettone proprio a Parigi nel 2017, l'americana in Australia nel 2020 e nell'ultima edizione parigina ha perso la finale) ma anche quella tra Azarenka e Kuznetsova. Osaka (contro Tig all'esordio) ha un buon sorteggio mentre la campionessa in carica Swiatek apre contro la Juvan. Per Serena Williams debutto con la rumena Begu. L’Italia può contare finora su tre portacolori nel main draw (Camila Giorgi, Martina Trevisan e Jasmine Paolini), con la speranza che Elisabetta Cocciaretto riesca a superare anche l’ultimo turno delle qualificazioni ventiduesima testa di serie del torneo e seguita da Francesca Schiavone. Martic è reduce dalle semifinali degli Internazionali d'Italia 2021: la Giorgi in caso di vittoria affronterebbe la vincente del match tra la russa Gracheva e una qualificata.