I giochi sono fatti. Il sorteggio del tabellone principale del secondo Slam della stagione in veste top secret - visibile esclusivamente sul canale del RG, che viene trasmesso sugli schermi del campo del Roland Garros dunque senza nessun flusso online - ha emesso i seguenti verdetti nel tabellone maschile. Djokovic, Nadal e Federer (al secondo turno potrebbe incrociare Marin Cilic) sono dallo stesso lato di tabellone , qualcosa di incredibile. Caruso, Travaglia, Cecchinato, Musetti (contro Goffin al primo turno come Sinner nel 2020 ), Berrettini, Seppi, Sonego, Sinner e Mager sono tutti nella parte alta del tabellone. Nella parte bassa solo Fognini.

I primi turni degli italiani

Parte alta

Caruso-Duckworth

De Minaur-Travaglia

Uchiyama-Cecchinato

Musetti-Goffin

Berrettini-qualificato

Seppi-Auger-Aliassime

Harris-Sonego

Sinner-Herbert

Mager-Millman

Parte bassa

Fognini-Barrere

Le italiane

Per quanto riguarda le donne, Jasmine Paolini giocherà contro una qualificata mentre Camila Giorgi sfiderà Petra Martic. Entrambe sono state inserite nella parte alta. In quella bassa, invece, c'è Martina Trevisan: per lei la belga Van Uytvanck. La truppa azzurra potrebbe essere completata da Giannessi e Cocciaretto, impegnati venerdì nel terzo e ultimo turno di qualificazione.

Paolini-qualificata

Giorgi-Martic

Trevisan-Van Uytvanck

