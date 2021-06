Tennis

Roland Garros: Stefanos Tsitsipas-Alexander Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 gli highlights in 240 secondi

ROLAND GARROS - Il tennista greco, numero 5 del mondo, ha battuto il tedesco Alexander Zverev, numero 6 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 in tre ore e 40 minuti. Per il nativo di Atene sarà la prima finale in un torneo del Grande Slam a soli 22 anni.

00:03:55, un' ora fa