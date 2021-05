Sorteggiati i tabelloni delle qualificazioni al Roland Garros 2021. Da lunedì 24 maggio al via i 3 turni di qualificazione per provare a entrare in tabellone principale, dove sono già ben 13 gli italiani qualificati : 10 nel maschile e 3 nel femminile. Questi gli accoppiamenti dei 7 italiani e delle 4 italiane presenti nelle qualificazioni che proveranno ad aggiungersi alla già folta truppa azzurra.