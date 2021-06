Tennis

Roland Garros Top 5: i colpi più belli del day 7, Musetti dà spettacolo

Roland Garros - Rivivi la settima giornata dello Slam parigino attraverso una carrellata dei 5 colpi più spettacolari. In mezzo a Nadal e Schwarzman, il nostro Lorenzo Musetti compare due volte: con la volée dietro la schiena e con il dritto no look che pizzica la riga.

00:02:51, Ieri A 06:38