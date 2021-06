Stefanos Tsitsipas rispetta il pronostico rosso battendo l'indigesto Daniil Medvedev in 3 set, due dei quali molto combattuti: 6-3 7-6 (3) 7-5. Greco più a suo agio su questa superficie e in condizioni di gioco più lente in sessione serale: Tsitsipas affronterà in semifinale Alexander Zverev; Medvedev si consola con i suoi primi 4 match vinti in carriera al Roland Garros.

