Tennis

Roland Garros, Vinci nel Cube: "Musetti incredibile, ma era stanco"

Roland Garros - Roberta Vinci tesse le lodi di Lorenzo Musetti, costretto al ritiro con Djokovic dopo problemi fisici per via di un match intensissimo dopo i cinque set giocati con Cecchinato: "Può ancora migliorare, stavolta era stanco ma ha giocato alla grande per i primi due set".

00:06:22, 11 minuti fa