Dalla finale del Trofeo Bonfiglio di Milano nel 2013, al centrale di Parigi: Alexander Zverev è più forte di Laslo Djere, lo batte sempre e accede per il quarto anno consecutivo agli ottavi di finale del Roland Garros. Match disputato sotto il tetto del Philippe Chatrier: Zverev domina due set, primo e terzo, e rimonta da 2-5 nel secondo. Due ore senza l'odiato vento e 6-2 7-5 6-2 per raggiungere Kei Nishikori, che dopo due "solite" partite in cinque set ne gioca uno solo, vincendolo 7-5, contro l'infortunato Henri Laaksonen.

Zverev domina Djere e veleggia verso gli ottavi, highlights

Hanno iniziato alle 11 del mattino sotto il cielo cupo del Bois de Boulogne. Si sono fermati per pioggia prima di giocare un altro tie-break. Hanno finito dopo 4 ore e mezza di battaglia durissima. Era il match degli specialisti rossi, evoluzione 2.0 dei terraioli, e non poteva che finire così: due giovani tennisti a remare, arrotare, correre e "scivolare", sporchi e stremati. Infine Alejandro Davidovich Fokina ha battuto Casper Ruud 7-6 (3) 2-6 7-6 (6) 0-6 7-5 con un ultimo emblematico game bolgia di 5 match-point e un'ultima palla break cancellata servendo da sotto.

Roland Garros Delbonis è un muro, Fognini sbaglia tanto: Fabio fuori in 3 set 5 ORE FA

Ruud vince il braccio di ferro a rete, gran punto del norvegese

Davidovich Fokina, 22 anni domani, spagnolo nato a Malaga da pugile svedese e mamma russa, numero 46 ATP, disputerà il suo secondo ottavo di finale Slam affrontando Federico Delbonis, giustiziere di Fognini.

Fognini-Delbonis in 3': l'azzurro saluta Parigi al terzo turno

Roland Garros LIVE Day 6: c'è il derby USA Serena Williams-Collins 6 ORE FA