non ha dubbi: Rafael Nadal vincerà il Roland Garros . L’allenatore di, che attualmente sta mettendo in piedi l’ennesima versione del suo Ultimate Tennis Showdown, non si fa troppi problemi a mettere nero su bianco le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Ogni anno, quando mi chiedono del Roland Garros, do la stessa risposta. Dico: 'L’unica cosa che non sappiamo quando inizia il Roland Garros ogni anno è chi sarà sconfitto da Rafa in finale'. Tutto il resto, lo sappiamo". E ancora: "Rafa sa che per vincere uno Slam ha bisogno di vincere prima qualche altro torneo, è sempre stato così. Per questo aver vinto a Roma, e proprio contro Djokovic , lo rende automaticamente l’unico favorito per il torneo".