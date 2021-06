Tennis

Tennis, Roland Garros, Chi è Lorenzo Musetti: passioni, idoli e sogni nel cassetto

ROLAND GARROS - Conosciamo meglio uno dei tennisti rivelazione del Roland Garros 2021: Lorenzo Musetti, carrarino classe 2002, è un grande appassionato di basket ma non ci ha mai giocato, il suo idolo (ovviamente) è Roger Federer) e indovinate quale lavoro avrebbe voluto fare? Ce lo dice lui in un nuovo appuntamento di "New Kids on the block"

