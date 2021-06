Tennis

Tennis, Roland Garros - Herbert e Mahut vincono il doppio a Parigi: il match point contro Golubev e Bublik

ROLAND GARROS - Per la seconda volta in carriera, Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert vincono il torneo di doppio a Parigi dopo averlo già conquistato nel 2018. Battuta, nella finale, la coppia kazaka Golubev-Bublik in tre set.

00:00:52, 14 minuti fa