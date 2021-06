Tennis

Tennis, Roland Garros - Il messaggio di Herbert a Mahut: "Era un po' che non vincevamo, ma siamo tornati"

ROLAND GARROS - Parole al miele di Herbert a Mahut, per questa vittoria al Roland Garros (la seconda in carriera a Parigi), nonostante un periodo avaro di vittorie dopo i grandi successi in tutti gli Slam. Mahut invece ringrazia tutto il suo staff che lo aiuta ad essere competitivo nonostante i suoi 39 anni suonati.

00:05:27, 2 ore fa