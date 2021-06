Tennis

Tennis, Roland Garros - Mahut e Herbert in lacrime: "Settimana piena di emozioni"

ROLAND GARROS - Grande emozione per Mahut e Herbert dopo aver centrato, per la seconda volta in carriera, la vittoria del doppio al Roland Garros. Ma non finisce qui, perché la coppia numero 1 al mondo vuole prendersi anche la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo.

00:05:50, 6 minuti fa