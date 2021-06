Iga Swiatek al Marta Kostyuk per 6-3 6-4 in 1 ora e 33 minuti di gioco in uno Chatrier ormai privo di pubblico a causa del coprifuoco presente a Parigi. Una sfida più equlibrata di quanto dica il punteggio finale, con la classe 2002 di Kiev che ha avuto le sue occasioni sia per fare gara di testa che per riaprire il match fino al suo epilogo. Swiatek non trema e vince la sua undicesima partita di fila a Bois de Boulogne: ai quarti di finale troverà la greca Continua, in maniera apparentemente inarrestabile, la corsa dial Roland Garros . La campionessa in carica chiude in bellezza il programma del Day 9, superando l'ucrainaperin 1 ora e 33 minuti di gioco in uno Chatrier ormai privo di pubblico a causa del coprifuoco presente a Parigi. Una sfida più equlibrata di quanto dica il punteggio finale, con la classe 2002 di Kiev che ha avuto le sue occasioni sia per fare gara di testa che per riaprire il match fino al suo epilogo. Swiatek non trema e vince la sua undicesima partita di fila a Bois de Boulogne: ai quarti di finale troverà la greca Maria Sakkari, vincitrice sulla finalista in carica Sofia Kenin

Incitata dalla mamma allenatrice a bordocampo, Kostyuk gioca la sua onesta partita, rispondendo a dovere al diritto temibile di Swiatek e dispensando pregevoli vincenti con una palla pesante che mette in difficoltà l'avversaria. Il che è già un successo visto il dominio che aveva mostrato fin qui la polacca nel torneo. L'ucraina è la prima a trovare il break nell'incontro, ma Swiatek se lo riprende al termine di un game durissimo. E si ripete nell'ottavo gioco: più fredda, più esperta quando conta, lei che ha solo un anno in più dell'ucraina ma uno Slam già in bacheca. Kostyuk è brava anche a non mollare la presa quando Swiatek allunga nel secondo set. Dove ha la possibilità di rimettere in piedi una sfida che sembrava chiusa. Ma il simbolo di questa occasione mancata resterà una comoda volée che Marta spedisce in corridoio e che l'avrebbe mandata a palla break. Swiatek ringrazia e chiude i conti, non senza qualche brivido finale.

