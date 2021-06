Martina Trevisan al Sorana Cirstea, che si impone col punteggio finale di 6-4 3-6 6-4. Una partita di alti e bassi da una parte e dall'altra sul campo numero 12, che finisce col premiare la giocatrice più fredda nei momenti decisivi della sfida. La numero 54 del mondo torna al terzo atto del French Open sette anni dopo l'ultima volta e sulla sua strada troverà la russa Daria Kasatkina, che si è presa lo scalpo di Belinda Bencic con un eloquente 6-2 6-2. Finisce al secondo turno l'avventura dial Roland Garros 2021 . L'azzurra si arrende dopo una battaglia di 2 ore e 37 minuti alla romena, che si impone col punteggio finale di. Una partita di alti e bassi da una parte e dall'altra sul campo numero 12, che finisce col premiare la giocatrice più fredda nei momenti decisivi della sfida. La numero 54 del mondo torna al terzo atto del French Open sette anni dopo l'ultima volta e sulla sua strada troverà la russa, che si è presa lo scalpo di Belinda Bencic con un eloquente 6-2 6-2.

Non saranno giorni senza rimpianti per Martina Trevisan, che solo nove mesi viveva a Bois de Boulogne la favola dei quarti di finale. Perchè l'azzurra ha avuto le sue occasioni contro un'avversaria che ha lasciato aperte diverse porte, in un match che ha vissuto un nervoso valzer di break e controbreak in tutta la sua interezza. Cirstea più di potenza, l'azzurra più di emozione, testimonianze già viste in quel diritto steccato della toscana che regala il primo set alla romena. Una partita tutta fare-disfare per l'azzurra, spesso spettacolare quando gioca di risposta, troppo frenetica quando deve fare lei la partita (anche 10 doppi falli nel suo match).

Martina Trevisan in lacrime dopo la vittoria

