La conclusione fissata per il 13 giugno del Roland Garros, infatti, andrà a sovrapporsi a tornei come Stoccarda, s-Hertogenbosch e Nottingham. Ricordiamo che nel 2020 la stagione su erba non si è disputata a causa della pandemia, per cui quest'anno l'ATP voleva fare di tutto perché questo settore del calendario venisse disputato nel migliore dei modi.

La federazione tennis francese, come spiega la Gazzetta dello Sport, ha in mente di far disputare il torneo parigino con nuovi protocolli sanitari più morbidi che dovrebbero entrare in vigore da giugno. L’intenzione è aumentare il numero degli spettatori presenti, aumentare i servizi come le riaperture di terrazze e ristoranti all'aperto, che frutterebbero decine di milioni di euro di fatturato. Una vera e propria boccata d'ossigeno dopo le perdite economiche del 2020.

