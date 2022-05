Tennis

Roland Garros, Alcaraz non ne sbaglia una! Punto col dritto dopo essere scivolato

ROLAND GARROS - Non sembra poter perdere alcun punto Carlos Alcaraz in avvio di match contro Sebastian Korda. L'iberico perde l'equilibrio a un certo punto, ma riesce comunque a rispedire al mittente la palla per poi sfogare un dritto micidiale.

00:00:41, 2 ore fa