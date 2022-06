Tennis

Come le sorelle Williams "Hanno cambiato lo sport per sempre"

Nell'ultimo episodio di Groundbreakers, John McEnroe esamina l'eredità delle leggende del tennis Venus e Serena Williams e come hanno dovuto lottare per essere accettate in uno sport che è stato costretto ad accettare il loro genio. Guarda Groundbreakers, la nuova serie condotta da John McEnroe sui giocatori che hanno riscritto i confini del tennis.

00:03:26, un' ora fa