Secondo le prime visite mediche, sembra che mi sia strappato diversi legamenti laterali del piede destro”. Sono trascorse 24 ore dalle dolorose immagini dell’infortunio di Sascha Zverev nel secondo set della semifinale del Roland Garros 2022 contro Rafa Nadal . Il tedesco si è sottoposto ai primi accertamenti medici che gli hanno permesso di conoscere qualcosa in più riguardo alle condizioni del suo piede destro. In un messaggio pubblicato attraverso il proprio account Instagram, il tedesco ha confermato ciò che si era intuito e cioè che l’infortunio è serio: “”.

Sembra un infortunio molto grave, ma i medici lo stanno ancora analizzando”, l’unica cosa confortante al momento sembrerebbe il fatto che sia scongiurata la frattura del piede, anche se il danno legamentoso è tutt’altro che banale e non lascia sperare in una convalescenza breve. Nella tarda serata di venerdì, il numero 3 del mondo, sfortunato protagonista di questo Roland Garros 2022 sempre attraverso i propri account social aveva fatto trapelare un certo pessimismo , affermando come l’infortunio fosse grave: “”, l’unica cosa confortante al momento sembrerebbe il fatto che sia scongiurata la frattura del piede, anche se il danno legamentoso è tutt’altro che banale e non lascia sperare in una convalescenza breve.

Zverev torna in campo in stampelle e si ritira: l'abbraccio con Nadal

Il messaggio di Sascha: Lunedì volerò in Germania, per sottopormi a nuovi esami

Impossibile al momento stabilire con certezza tempi di recupero e una potenziale tabella di rientro, il campione olimpico in carica nella giornata di lunedì farà ritorno in Germania dove si sottoporrà ad ulteriori esami: “Lunedì volerò in Germania per sottopormi ad ulteriori test e valutare con gli specialisti e i medici il modo migliore e più veloce per recuperare. Colgo l’occasione – chiosa Zverev nel suo messaggio - per ringraziare tutti voi per i numerosi messaggi di supporto che mi sono arrivati e continuano a pervenirmi, il vostro sostegno significa molto per me”.

