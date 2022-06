Rafa Nadal non sarà ai nastri di partenza di Wimbledon. Al termine della . Al termine della 30a finale Slam della sua carriera , in cui proverà a vincere per la 14a volta il Roland Garros - lo Slam prediletto del 36enne fuoriclasse di Manacor – la leggenda spagnola si prenderà una pausa per recuperare dalle fatiche di questa intensa prima fase di stagione.

Marca che evidenzia come Rafa - a prescindere da come andrà a finire il risultato dell’ultimo atto – si fermerà e non prenderà parte al terzo major del 2022, che quest’anno – Marca, Nadal non si rivedrà in campo prima dello US Open, l’ultimo Slam dell’anno mentre è stato annunciato per la Laver Cup a Londra, in programma dal 23 al 25 settembre. Anche nel 2022 dunque non avremo un tennista in grado di attentare al Grande Slam. Ad anticiparlo è l’autorevoleche evidenzia come Rafa - a prescindere da come andrà a finire il risultato dell’ultimo atto – si fermerà e non prenderà parte al terzo major del 2022, che quest’anno – causa boicottaggio dei tennisti russi previsto dagli organizzatori – non darà nemmeno i punti ATP. Una scelta logica stante i cronici problemi al martoriato piede che assillano Nadal da mesi e soprattutto anche considerando che se c’è una superficie aggressiva per le articolazioni è proprio l’erba. Secondo, Nadal non si rivedrà in campo prima dello US Open, l’ultimo Slam dell’anno mentre è stato annunciato per la Laver Cup a Londra, in programma dal 23 al 25 settembre. Anche nel 2022 dunque non avremo un tennista in grado di attentare al Grande Slam.

"Essere in finale è incredibile, significa veramente molto – ha ammesso Nadal, nella conferenza stampa post match contro Zverev - Sono tre mesi che non mi alleno per resistere ai vari acciacchi. Ho fatto di tutto per darmi la possibilità di essere dove sono, di essere ancora una volta in finale al Roland Garros. È un sogno diventato realtà e che vale tutti i sacrifici. Vincere per la 14a volta cosa significherebbe? Preferirei perdere la finale ma avere un piede nuovo che mi permetta di essere più felice nella mia vita di tutti i giorni. Vincere è bello e ti riempie di gioia momentanea. Ma la vita va avanti ed è la cosa più importante. Ho una vita davanti a me e mi piacerebbe fare sport con gli amici quando avrò terminato la mia carriera ma in questo momento non so se potrò riuscirci”

