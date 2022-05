Tennis

Fognini perde il set, spacca la racchetta e la regala al pubblico

Frustrazione per Fabio Fognini, che era avanti 5-1 nel 2° set con van de Zandschulp, ma poi si fa male a un polpaccio e non riesce più a giocare bene. Si fa rimontare fino al tiebrteak, dove perde male e per la rabbia spacca la racchetta, ferendosi lievemente. La regala poi al pubblico e infine arriva il warning

00:01:01, 8 minuti fa