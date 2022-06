Tennis

Roland Garros, Gauff si lamenta di Trevisan: "Continua a urlare quando sto colpendo"

ROLAND GARROS - Coco Gauff non sembra tollerare il grunting di Martina Trevisan: l'urlo dell'azzurra si prolunga fino a quando l'americana arriva a colpire. Coco va a colloquio con la giudice: "Troppo forte o no?", chiede l'americana. "Le parlerò quando ne avrò l'opportunità", risponde Marijana Veljovic. "Normalmente non mi interessa, ma sta ancora urlando quando colpisco", conclude Gauff.

00:01:06, 4 ore fa