12:03 - Dritto in rete, Giannessi fuori

Basta un solo match point a Sebastian Ofner per passare il turno: l'austriaco forza un'accelerazione sul dritto di Giannessi, che ci arriva male e la butta in rete. Finisce 6-4 1-6 6-2 per Ofner, niente main draw per Alessandro Giannessi.

11:59 - Ofner conferma il break

Sebastian Ofner tiene il servizio e conferma il break. È avanti 5-2 e ora Giannessi serve per restare nel match.

11:58 - Tra poco in campo Zeppieri

È finito il primo match sul campo 14: tra poco in campo Giulio Zeppieri contro Sean Cuenin.

11:54 - Ahiai Giannessi, break Ofner

Brutto dritto in corridoio per Giannessi proprio sulla palla break. Ofner avanti 4-2.

11:50 - Ofner avanti 3-2

Si prosegue on serve. Giannessi tiene il servizio, Ofner replica a sua volta e siamo 3-2 per l'austriaco.

11:40 - 2-1 Ofner on serve

Primo game del terzo set tirato, Ofner deve salvarsi dal gioco aggressivo di Giannessi, ma nonostante la sofferenza si prosegue on serve e l'austriaco è avanti 2-1.

11:24 - 6-1 Giannessi, che set!

Chiusura imperiosa di set per Giannessi, che si riporta sull'1-1 con l'ultimo game vinto a zero e concluso con un altro ace.

11:22 - Gianessi avanti 5-1

Rovescio di Ofner in rete sullo 0-40, altro break per Giannessi! Ora l'austriaco sta provando un po' a variare, ma lo spezzino è in fiducia e sbaglia pochissimo.

11:17 - 4-1 per Giannessi

L'italiano sembra decisament più paziente ora: l'avversario lo fa correre, ma lui aspetta, senza avere fretta. Chiude il proprio turno di servizio con un ace e vola 4-1.

11:14 - Break di Giannessi!

Game lunghissimo, in cui Ofner insiste parecchio sul rovescio dell'italiano. Sull'ultima palla break, però, l'austriaco commette doppio fallo e Giannessi va avanti 3-1.

11:04 - Giannessi tiene il servizio

Bene ora lo spezzino, che guadagna metri in campo e schiaccia l'avversario sul fondo. Giannessi è avanti 2-1.

11:01 - Break e controbreak: 1-1

Giannessi apre male al servizio il secondo set e concede subito il break, lanciandosi anche qualche urlaccio. Poi sul servizio dell'avversario glielo strappa a 15, ottenendo il controbreak con un dritto in corridoio dell'avversario.

10:53 - Primo set Ofner

Sul 40-15, Ofner serve esterno e la risposta di Giannessi finisce in rete. Primo set 6-4 per l'austriaco.

10:49 - Di nuovo break Ofner

Perde il servizio a zero Giannessi, innervosito da una palla out (secondo lui) non chiamata dal giudice di linea e dalle condizioni di gioco difficili per colpa del vento.

10:45 - Controbreak di Giannessi!

Siamo sul 4-4! Giannessi aveva tenuto il proprio turno di battuta nel game precedente. In questo sulla palla break costringe l'avversario a un recupero e la palla di Ofner finisce in rete. si riparte col punteggio in equilibrio col servizio del mancino spezzino.

10:38 - Ofner conferma il break

Sebastian Ofner è avanti 4-2. Salva una palla break e tiene il servizio.

10:30 - Break per Ofner

Ofner avanti 3-2 con break. Alla seconda palla break del game, ai vantaggi, Ofner spinge con un'accelerazione di dritto incrociando profondo, Giannessi ci arriva ma stecca il dritto, che finisce lungo.

10:25 - Giannessi on serve

La sfida tra Giannessi e Ofner è iniziata da poco. Al momento c'è al servizio l'italiano sul punteggio di 2-2.

10:00 - Si riparte, gli italiani in campo

Amici di Eurosport buongiorno e benvenuti a una nuova giornata di tennis. È il quarto giorno delle qualificazioni al Roland Garros e la giornata prevede diversi italiani in campo. Apre subito Alessandro Giannessi contro Sebastian Ofner sul campo 12. Poi ci sarà Giulio Zeppieri opposto a Sean Cuenin come secondo match del campo 14 e in seguito Franco Agamenone-Zdenek Kolar sarà il terzo match del campo 6 , mentre Luca Nardi sarà a sua volta impegnato nel terzo match con Bernabe Zapata Miralles sul campo 13.

