Sarà Cori Gauff l'avversaria di Iga Swiatek nella finale del tabellone femminile del Roland Garros 2022. Martina Trevisan si arrende all'americana classe 2004 che raggiunge per la prima volta in carriera l'ultimo atto di uno Slam (è la più giovane dai tempi di Maria Sharapova). Si chiude così la striscia di 10 vittorie consecutive dell'azzurra iniziata col trionfo nel torneo di Rabat. Martina si può, però, consolare con il suo best ranking: da lunedì sarà la n° 26 del mondo!

Ad

Roland Garros Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 20/05/2022 A 10:35

La cronaca del match

Il primo set è la fiera del break: 5 nei primi 7 game. Parte con personalità Martina, insistendo sul colpo più incerto di Gauff, il diritto, ma di contro ha grandi difficoltà al servizio. La prima a mettere la freccia è l'americana che approfitta di un un turno di battuta sciagurato della toscana con un doppio fallo e due gratuiti. Coco sente l'importanza della posta in palio, è nervosa: prima si lamenta con la giudice di sedia per le urla di Martina, giudicate troppo "prolungate", tanto da influenzare i suoi colpi. Poi ferma lo scambio e fa polemica per una palla solo secondo lei out, ma il cui segno sulla terra non convince Marijana Veljovic. Risultato? Controbreak Trevisan impreziosita da una stop volley al bacio. L'azzurra, però, ha ancora problemi con la prima: la 18enne di Atlanta aggredisce in risposta e passa di nuovo:3-2. La 28enne di Firenze trova la forza di rialzare la testa, piazzando il secondo break (3-3), ma l'enfant prodige non si scoraggia e vince gli scambi lunghi, trovando profondità e pesantezza punto dopo punto: parziale di tre giochi a zero e set che vola via dopo 45 minuti. 6-3.

Trevisan senza paura! Sfianca Gauff a rete e alza il pugno

Trevisan nella pausa chiede il Medical Timeout per un affaticamento all'altezza del quadricipite: fasciatura e si torna in campo. Il lietmotiv, però, è sempre lo stesso: Martina lotta, Coco continua ad avere il controllo del gioco e, soprattutto, a non avere problemi nei turni di battuta. L'azzurra, invece, fatica tantissimo nei suoi. Come nel quarto game durato 13 minuti, dove dopo sette parità e alla fine di uno scambio estenuante Gauff piazza il break. Per l'italiana è una sentenza. La teenager americana, se possibile, guadagna ancora più campo e lascia andare i colpi: il parziale si trasforma in una passerella che si chiude 6-1. Gauff vendica così la sconfitta al secondo turno dell'edizione autunnale del 2020 e raggiunge Swiatek in finale. La più giusta per quanto visto in queste due settimane. Un applauso a Martina per aver fatto sognare l'Italia: la rivedremo presto su questi palcoscenici. Ne siamo sicuri.

Gauff: "Bravissima Martina. Finale? I miei genitori mi amano sempre"

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Roland Garros Albo d'oro: dominio di Rafa Nadal. Quattro vittorie per l'Italia 13/05/2022 A 13:26