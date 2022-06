Tennis

Nadal: "Se sarò a Wimbledon? Se il mio corpo me lo permetterà, ci sarò. Vediamo come..."

ROLAND GARROS - Rafa Nadal nel corso della conferenza stampa fa chiarezza riguardo al suo futuro non escludendo a priori la rinuncia a Wimbledon, in programma fra tre settimane: "Se il mio corpo me lo permetterà ci sarò. Dipende da come andranno i trattamenti a cui mi sottoporrò, un giocatore come me non rinuncia a cuor leggero a un torneo così prestigioso e magico. La voglia c'è ma dipende...".

00:00:34, 42 minuti fa