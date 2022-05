Tennis

Novak Djokovic tifoso del Giro: "I corridori sono incredibili, fanno tutti quei km ogni giorno..."

Al Cube Barbara Schett e Tim Henman, Novak Djokovic parla della sua passione per il ciclismo, che guarda molto spesso su Eurosport: "Sì mi piace molto, trovo che i corridori siano dei grandi atleti: come fanno a recuperare così in fretta da un giorno all'altro?"

00:00:49, 40 minuti fa