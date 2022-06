Tennis

Rafa Nadal a cuore aperto dopo il match con Zverev: "Preferirei perdere la finale, ma avere un piede nuovo. La vita..."

ROLAND GARROS - Le parole del campione maiorchino dopo il ritiro di Zverev in semifinale: "Ho ancora una vita davanti, in futuro mi piacerebbe fare sport con gli amici, da dilettante. E questo ora è in dubbio. La mia felicità viene prima di qualsiasi titolo"

