Robert Lewandowski, il leggendario Con una battuta verrebbe da dire che il talento sa riconoscere il talento. Di sicuro quando Iga Swiatek - al termine della finale vinta contro Coco Gauff al Roland Garros – è salito in tribuna per prendersi gli applausi e gli abbracci del suo angolo è rimasta un po’ sorpresa e piacevolmente stupita di vedere lì a congratularsi anche, il leggendario centravanti polacco del Bayern Monaco , plurivincitore della Scarpa d’Oro e con un palmares ricco di record, gol e trofei vinti in Germania.

Il capitano ed icona del calcio polacco, era presente nel box di Swiatek per godersi l’ultimo atto del torneo femminile del Roland Garros e proprio ai microfoni di Eurosport Polonia ha speso parole di grande ammirazione e rispetto per la numero uno del ranking WTA, che quest’oggi non solo ha vinto il secondo Open di Francia della sua carriera ma ha anche il 35esimo match consecutivo disputato.

Ad

Roland Garros Inarrestabile Swiatek: domina il torneo, 2° titolo a Roland Garros 10 ORE FA

Il successo di Iga ha confermato che è la migliore giocatrice del mondo, personalmente sono molto felice di essermelo goduto dal vivo perché non ho molte occasioni del genere di assistere a questo tipo di evento, in virtù degli impegni e delle partite di calcio. Quando vedo Iga Swiatek vincere è qualcosa di fantastico, un binomio perfetto, per me è come essere in campo in lei, sono veramente felice, perché era l’obiettivo principale coronare il bel percorso fatto a Parigi”.

"Swiatek il top non solo a livello di tennis femminile"

"Sono super felice. Oggi ha conseguito un altro grande successo ma sono convinto che il suo palmares si arricchirà ulteriormente. È al top non solo del tennis femminile, ma sta anche maturando nuove esperienze ed è consapevole della sua forza che va oltre il campo e il suo essere una sportiva di alto livello. Lo vediamo non solo nel modo in cui gioca ma anche dal tipo di persona che è. Sa cosa sta facendo, percorre la strada che ha scelto per se stessa. Spero che possa realizzare tutti i suoi sogni e raggiungere i suoi obiettivi perché è la cosa più importante nella carriera di un atleta. Oggi, Swiatek è una star e si merita il plauso mio e di tutti gli appassionati polacchi e non”.

Non solo assenze, Swiatek domina perché è forte

Roland Garros Ivan Dodig / Austin Krajicek - Marcelo Arevalo / Jean-julien Rojer - Roland Garros Highlights 3 ORE FA