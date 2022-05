Tennis

Roland Garros 2022 - Alexander Zverev liquida Bernabe Zapata Miralles e vola ai quarti: gli Highlights

ROLAND GARROS - Si è concluso il match dell’ottava giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile, del Roland Garros 2022 di tennis: in campo, per il quarto turno della parte alta, oggi il numero 3 del mondo, il tedesco Alexander Zverev, che ha liquidato il qualificato spagnolo Bernabe Zapata Miralles per 7-6 (11) 7-5 6-3 in due ore e 48 minuti.

