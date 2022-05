Ha rischiato grosso Irina Begu. La tennista romena, durante il match con al russa Alexandrova, secondo turno del Roland Garros 2022 , è stata protagonista di un episodio che farà discutere. Durante il secondo set, nel riavvicinarsi al proprio angolo, la Begu ha scagliato stizzita la racchetta verso la sedia. Una sfortunata e improbabile traiettoria ha impennato la racchetta, facendola terminare tra il pubblico del campo 13 e colpendo un bambino. Si è fermato così il gioco e si è atteso l’arrivo del supervisor. Dopo alcuni minuti di confabulazione, alla Begu è stato dato un semplice warning.

Ad

Il precedente: Djokovic squalificato agli US Openg 2020

Roland Garros Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 20/05/2022 A 10:35

L’episodio ha ricordato molto da vicino quanto successo a Novak Djokovic allo US Open 2020, quando durante il match con Carreno Busta il serbo lanciò una pallina verso il fondo, colpendo alla gola il giudice di sedia. Un gesto che in quel caso costò al serbo la squalifica diretta dopo l’arrivo del supervisor, che prese l’irremovibile decisione. Da regolamento, l’episodio è davvero simile: entrambi in maniera volontaria, entrambi con un abuso della racchetta. Si può dire che alla Begu, oggi, è andata davvero bene.

Djokovic colpisce una giudice di linea e viene squalificato

A fine gara l'abbraccio al bimbo

E alla fine ha anche vinto la rumena, battendo 6-7 6-3 6-4 la russa Alexandrova che le vale l'accesso al turno successivo dello Slam francese. Esultanza tra gli applausi del pubblico presente, e corsa verso la tribuna a sincerarsi e scusarsi nuovamente col piccolo colpito in precedenza. Tutto bene insomma, tutti felici.

Begu vince il match e poi va ad abbracciare il bimbo colpito in precedenza

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Roland Garros Quando si gioca? Quand'è il sorteggio? Programma, orari e chi ci sarà 13/05/2022 A 17:06