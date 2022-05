Tereza Martincova lo scorso mercoledì 19 gennaio. Era stata questa, all’Australian Open, l’ultima vittoria a livello di circuito maggiore di Camila Giorgi, che BJK Cup esclusa, non era più riuscita a trovare la vittoria. Complici anche – e soprattutto – quei problemi al polso che di tanto in tanto ormai tornano a darle fastidio; e che l’avevano costretta al forfait sul sunshine double Indian Wells-Miami. Ma anche una condizione generale non particolarmente brillante, visti i recenti ko a Stoccarda, Madrid e Roma. L’aria dello slam però restituisce una buona Giorgi; o meglio: una Giorgi di nuovo vincente. Che è già qualcosa di importante visto il momento e visto come si era messa la partita contro la cinese Shuai Zhang. Avanti di un break in avvio, infatti, la Giorgi aveva subito un parziale di 5 game a 0, perdendo improvvisamente i consueti colpi offensivi che sono poi la misura solita di quel bilancino tra vincenti e non forzati da sempre termometro del match della marchigiana.

Dopo la pausa negli spogliatoi per chiarire le idee però la Giorgi ha rimesso a posto il suo tennis, soprattutto sul lato del dritto, trovando – seppur non con la costanza dei giorni migliori – un andamento sufficientemente buono per contenere le insidie di un’avversaria comunque valida nella diagonale dal fondo sul lato del dritto. Quello, il servizio e la ritrovata incisività in risposta – quest’ultima autentica chiave di secondo e terzo set – hanno consentito a Camila di girare il match e insieme a quello, speriamo, anche un pezzettino della stagione. Il ritorno al successo nel tour dopo più di 4 mesi di attesa, partentesi in nazionale esclusa, sono la miglior notizia per la Giorgi. Al secondo turno incrocerà Putinteseva. Nessun precedente in carriera. Speriamo che la striscia di vittorie, appena riaperta, possa continuare e far iniziare sul serio la stagione di una giocatrice al momento fuori dalle 100 della Race 2022.

