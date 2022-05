Tennis

Roland Garros 2022 - Carlos Alcaraz annienta Karen Khachanov e si prende i quarti con Zverev: gli highlights

ROLAND GARROS - Nella sessione serale dell’ottava giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2022 di tennis, si registra, per il quarto turno della parte alta, il successo del numero 6 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che regola il russo Karen Khachanov, numero 21 del seeding, per 6-1 6-4 6-4 in due ore e 16 minuti di gioco.

00:03:15, 16 minuti fa