Giornata di uscite eccellenti nella Ville Lumière: dopo la debacle di Stefanos Tsitsipas - il greco si è fatto sorprendere dal 19enne Holger Rune, gettando la spugna in quattro set - e di Jannik Sinner - l'azzurro si è fermato all'alba del terzo set contro Rublev per un problema al ginocchio -, cade anche la testa del numero 2 al mondo. Daniil Medvedev, questo lo sapevamo, è tutto fuorchè uno specialista della terra battuta. Eppure la sua uscita agli ottavi contro il veterano Marin Cilic fa tanto rumore, soprattutto per il modo in cui si è materializzata. 6-2 6-3 6-2 il risultato finale che permette al campione Us Open 2014 di prenotare la sfida contro Andrey Rublev ai quarti di finale.

Medvedev non riesce ad eguagliare l'inaspettato risultato dell'anno scorso, quando si spinse fino ai quarti di finale dando filo da torcere a Tsitsipas. E' anche vero che, a differenza di un 33enne Cilic spaventosamente continuo, il percorso di Medvedev verso questo Roland Garros è stato a dir poco tortuoso: la pausa di due mesi per un intervento all'ernia ha pesato sulle gambe del campione US Open, che nella sessione serale dello Chatrier è parso decisamente fuori fase.

Una buona parte dell'impietoso verdetto però non parla dei suoi demeriti: Cilic inscena una partita titanica, anticipando le intenzioni del russo nei momenti chiave. Sin da subito il croato domina lo scambio, fa valere la potenza del suo servizio senza tuttavia strappare o correre rischi eccessivi. Decisivi i due break al sesto game di primo e secondo set, che permettono a Cilic di sigillare il doppio vantaggio in un'ora spaccata. Medvedev invece va subito in avaria senza riuscire a ritagliarsi una sola palla break in tutto il match.

Il terzo set è una passeggiata per Cilic: Medvedev commette due doppi falli imeprdonabili nel primo game, cedendo subito il servizio. Il russo è lo spettro di se stesso, si fa trafiggere da passanti ed ace di seconda del croato, senza infondere alcun ritmo al suo gioco. Un super Cilic pone fine alla sua agonia dopo appena un'ora e 47 minuti di gioco sul 6-2 6-3 6-2.

