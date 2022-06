già certo di perdere il trono di numero uno al mondo. Quando e appannaggio di chi tuttavia, è ancora tutto da vedere. Djokovic si presentava ai cancelli del Roland Garros con una mission impossible sulle spalle: per difendere lo slot di numero uno al mondo, avrebbe dovuto arrivare fino in fondo al torneo. Ma re Rafa aveva altri piani, ed ha troncato ai quarti di finale la disperata corsa del Djoker. Ciò comporta una perdita di 1440 punti per il serbo, che pergiunta non ha potuto difendere i punti guadagnati la scorsa stagione l'emorragia di punti ammonterà a 5440. La dolorosa sconfitta in un match d'antologia contro Rafa Nadal ai quarti di finale dell'Open di Francia ha affossato Novak Djokovic: il serbo, proprio a causa della sua uscita di scena a Parigi, è. Quando e appannaggio di chi tuttavia, è ancora tutto da vedere. Djokovic si presentava ai cancelli del Roland Garros con una mission impossible sulle spalle: per difendere lo slot di numero uno al mondo, avrebbe dovuto arrivare fino in fondo al torneo. Ma re Rafa aveva altri piani, ed ha troncato ai quarti di finale la disperata corsa del Djoker. Ciò comporta una, che pergiunta non ha potuto difendere i punti guadagnati la scorsa stagione agli Australian Open nè tantomeno potrà difednere il bottino di Wimbledon questa estate. In totale,

Re Nadal condanna Djokovic in quattro set: gli highlights in 3'

Medvedev o Zverev: a chi andrà lo scettro?

Ora dunque non si tratta più di un se, ma di quando: Djokovic perderà la corona per la seconda volta quest'anno - era già successo a febbraio, in quel caso Medvedev operò il sorpasso grazie alla caduta del serbo ai quarti di Dubai.

Djokovic premia Nadal: "Sconfitto da un giocatore più forte"

Nole potrebbe cedere lo scettro il 13 giugno qualora Sascha Zverev - approdato in semifinale grazie alla vittoria su Alcaraz - non vincesse il titolo parigino; in questo scenario, Medvedev salirebbe nuovamente in vetta al ranking, con Zverev secondo e Djokovic addirittura terzo. Ma il serbo potrebbe cedere il comando anche il 6 giugno, in caso di vittoria finale del tedesco. A differenza di inizio anno, si tratterebbe di un tonfo fragoroso a livello di punti. E ciò fa insinuare un dubbio: potrebbe essere stata l'ultima volta in cui un Big Three si è seduto al primo posto del ranking?

Di seguito tutte le combinazioni possibili: tutto dipende da Sascha, che improvvisamente si ritrova tra le mani l'occasione della vita.

Se Zverev...

VINCE IL ROLAND GARROS:

6 giugno: 1. Zverev 2. Djokovic 3. Medvedev

13 giugno: 1. Zverev 2. Medvedev 3. Djokovic

PERDE IN FINALE:

6 giugno: 1. Djokovic 2. Zverev 3. Medvedev

13 giugno: 1. Medvedev 2. Zverev 3. Djokovic

PERDE IN SEMIFINALE:

6 giugno: 1. Djokovic 2. Medvedev 3. Zverev

13 giugno: 1. Medvedev 2. Zverev 3. Djokovic/Nadal

