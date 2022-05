E' tutto pronto per il Roland Garrros 2022 che scatterà ufficialmente col tabellone principale il 22 maggio 2022, anche se la fase di qualificazioni comincerà già lunedì 16 maggio con le prime partite che vedranno impegnati molti giocatori pronti a incrociare le racchetter per accedere al tabellone principale. Assente Matteo Berettini per infortunio , così come Federer e Serena Williams, fari puntati su Jannik Sinner per l'Italia, con Djokovic pronto a confermare il successo 2021 e occhi ovviamente anche su sua maestà sul rosso Rafael Nadal e la nuova stella nascente del tennis mondiale, Carlos Alcaraz.