Il match più atteso del Day 4 dell'Open di Francia vedrà incrociare l'azzurro Fabio Fognini contro l'oranje Botic De Zandschulp. Fognini-Van De Zandschulp è in programma come quarto match di giornata sul campo 6. Tra i due non ci sono precedenti, ma l'olandese parte favorito: attualmente è il numero 29 al mondo (suo best ranking), mentre Fabio siede alla 51a piazza. L'ultimo Slam giocato da Fabio, gli Australian Open 2022, si era concluso al 1° turno dopo una sconfitta per mano di Griekspoor , l'allora numero uno olandese. Oggi il nuovo numero uno olandese è proprio Van De Zandschulp, dunque Fabio avrà tanto da dimostrare.

4-3 - SORPASSO FOGNINI!

VDZ fa e disfa in questo settimo game, Fognini raccoglie il massimo dagli errori dell'olandese. Un doppio fallo e tre colpi fuori misura consegnano il pirmo break del match nelle sue mani.

3-3 - EQUILIBRIO

Ancora Fognini inscalfibile al servizio. Entrambi i giocatoir crescono nei loro rispettivi turni di battuta, prendendo sempre meno rischi. Ma prima o poi l'equilibrio dovrà rompersi...

2-2 - FOGNINI INGRANA LA PRIMA

Il ligure piazza quattro solide prime e tiene a distanza di sicurezza l'olandese. Si prosegue on serve.

1-2 - VAN DE ZANDSCHULP SI DIFENDE BENE

Fognini mette nuovamente pressione sulla seconda di VDZ, ma questa volta l'olandese riesce a chiudere il game prima dei vantaggi.

1-1 - FOGNINI SALVA DUE PALLE BREAK!

Troppo corte le soluzioni di Fabio in questo primo turno a servizio: l'olandese comanda più volte lo scambio ritagliandosi due ghiotte palle break, ma il ligure lascia andare il braccio al momento più opportuno. Parità, e prima minaccia sventata

0-1 - FOGNINI SPRECA TRE PALLE BREAK

Subito brividi al primo game! Tre regali di VDZ non bastano per far breakkare Fognini, che successivamente perde tutti i duelli prolungati permettendo all'olandese di rimediare ai vantaggi.

0-0 - SI PARTE!

Van de Zandschulp a servizio.

I precedenti

Nessun precedente tra i due, sar una gara inedita. L'olandese parte favorito per molteplici fattori: freschezza, esplosività, peso del ranking. Fabio però vuole onorare la sua superficie preferita e dimostrare di poter far male a chiunque quando in giornata.

Il terzo turno con Nadal è un obiettivo di Fognini

Il 1° turno di Fognini e VDZ

Fabio ha sconfitto in tre set l'australiano Alexei Popyrin nel suo esordio parigino, sul punteggio di 6-4 7-5 6-4. Van De Zandschulp invece ha impiegato quattro set per eliminare la wildcard Kotov sul punteggio di 6-3 3-6 6-3 6-2.

Fognini-Van De Zandschulp

Amici di Europsort, benvenuti alla diretta scritta di Fognini-Van De Zandschulp, match valido per il 2° turno del Roland Garros 2022. Tra poco si parte sul campo 6!

