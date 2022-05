Pomeriggio nero per Fabio Fognini, che saluta l’Open di Francia all’alba del secondo turno. Il match contro il top 30 Botic Van De Zandschulp non decolla mai, anche per colpa di un fastidioso problema al polpaccio. Dopo aver perso in rimonta il primo set, Fognini era volato sul 5-1 nel secondo. Eppure un improvviso dolore è insorto sulla gamba destra, permettendo all’olandese di rientrare nel set e piazzare la beffa al tiebreak. Il forfait del terzo set è inevitabile: 6-4 7-5 3-2 il punteggio che proietta VDZ verso il terzo turno (potenzialmente contro Nadal).

Ad

La cronaca del match

Roland Garros RECAP! Fognini-Van De Zandschulp: Fabio si ritira al 3° set 3 ORE FA

Avanti di un break nel primo set (4-3) dopo lo studio di un avversario dal ranking molto alto, testa di serie 26 grazie ai quarti di finale dello US Open da qualificato: Fabio Fognini ha poi ceduto il primo set con qualche manovra sul nastro al ventiseienne olandese Botic van de Zandschulp.

Sopra di due break nel secondo parziale, Fabio ha servito 5-2 e avuto 2 set-point sul 5-4: un game maledetto in cui gli è uscita una smorfia di dolore dal polpaccio della gamba destra. Fasciato al cambio campo, Fognini ha stretto i denti giocando da fermo per vincere, di gran classe a sventaglio, un ultimo game prima d’arrendersi al tie-break.

Fognini perde il set, spacca la racchetta e la regala al pubblico

Questo 6-4 7-6 (2) con rovescio in corridoio e racchetta a pezzi è davvero frustrante: «Non riesco a stare sulle punte». «Non posso scivolare». Mani nei capelli e fisioterapista… È che Parigi non si lascia perché Parigi lo ama, lo incita, lo tifa: è successo pure contro dei francesi e alle mie orecchie, su quel campo stupendo che era l’1 del Bois de Boulogne, la piazza dei tori o il cimitero dei grandi, in quell’atmosfera da cinco de la tarde sotto il cielo blu cobalto del maggio francese.

Quel campo malinconico su cui Rafael Nadal debuttò diciannovenne negli Slam due settimane prima di vincere il suo primo Roland Garros. L’ultimo stadio parigino della regina Chris Evert, la terra su cui il giovane Guga Kuerten cominciò a scrivere il suo romanzo rosso, battendo Thomas Muster nell’anno del primo titolo. Dove quel matto di Marat Safin s’abbassò i pantaloncini dopo aver vinto un punto di quelli memorabili.

È un momento malinconico perché è mesto il momento del ritiro di Fabio Fognini da quello che chissà se è stato il suo ultimo Roland Garros, undici anni dopo non aver potuto giocare i quarti di finale per infortunio. Finisce prima il match ed è tutto a favore del gigante van de Zandschulp: 6-4 7-6 (2) 4-2. Sarà lui a vivere il sogno di giocare contro Nadal al Roland Garros.

Siparietto Fognini-giudice: “Si alza perché sono bello?” E manda baci

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Tennis 360 La freddezza di Fabio Fognini fa la differenza contro Alexei Popyrin 23/05/2022 A 15:08