Un torneo dominato per una stagione dominante. Dopo Doha, Indian Wells, Miami, Stoccarda e Roma, per Iga Swiatek arriva anche il premio più ambito: il secondo titolo al Roland Garros. E’ un no-contest per la n°1 del mondo, che fa un sol boccone dell’avversaria anche nella partita più importante fin qui della stagione: la finale slam. Un 6-1 6-3 mai in discussione, frutto di una partita in totale controllo, di un esercizio stilistico per lei quasi fin troppo semplice.

Dall’altra parte della rete, infatti, Coco Gauff ci ha messo anche del suo, tirando fuori una prestazione troppo ballerina al servizio e davvero poco solida sul dritto. Impensabile, assolutamente imponderabile, pensare di poter fare partita senza questi due fondamentali contro la Swiatek.

E così, il torneo, è finito esattamente nelle mani di quella segnalata da tutti – ma proprio tutti – come la favorita. Un percorso scontato, ma non per questo banale. Basti pensare che negli ultimi 25 anni solo in 4 precedenti occasioni il Roland Garros era finito effettivamente nelle mani della favorita n°1 del seeding: Serena Williams in due occasioni, Simona Halep e Justine Henin. Nomi di un certo spessore.

E nome di un certo spessore è destinato evidentemente a diventarlo anche Iga Swiatek. La polacca sta infatti distruggendo ogni record in questa stagione. I sei titoli consecutivi sopra citati significano anche una striscia di 35 partite vinte consecutivamente. Un percorso del genere non si vedeva dall’anno 2000, quando ci riuscì niente meno che Venus Williams.

Una Swiatek insomma che conferma, soprattutto su questa superficie, un livello tennistico semplicemente inarrivabile per le altre. La vera sfida, adesso, sarà portare tutto questo sull’erba. Considerato il livello della concorrenza Swiatek resta in ogni caso favorita, ma la sua corsa non è così scontata. O non lo è di certo come è stato qui a Parigi. Con due vittorie in più però la polacca potrebbe agguantare la striscia di 37 vittorie consecutive di Martina Hingis centrata nel 1999: la renderebbe la quinta in assoluto in questa speciale statistica nella storia della WTA. Su tutto il resto poco altro da dire. Coco Gauff – e di riflesso tutte le altre – dovranno alzare e non di poco il livello per poter pensare di giocarsi con Swiatek una partita alla pari. Almeno fino a quando la n°1 del mondo resterà così convinta dei propri mezzi, così concentrata e soprattutto così affamata di vittorie.

