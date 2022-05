Camila Giorgi da impazzire! La tennista marchigiana centra per la prima volta in carriera gli ottavi del Roland Garros firmando l'impresa con Sabalenka sul Simonne-Mathieu: 4-6 6-1 6-0 alla testa di serie n° 7 del tabellone parigino. Sfiderà Daria Kasatkina agli ottavi.

Giorgi incanta con la stop-volley: Sabalenka inerme

La cronaca del match

Dice che è la sua città preferita e Parigi l’ha attesa a lungo una Giorgi così. È raggiante Camila quando a fine partita sorride al pubblico del Simonne Mathieu e gli parla in francese. Ha appena battuto Aryna Sabalenka. L'aveva fatto sull'erba di Eastbourne e fu un match spettacolare. L'ha rifatto oggi ed è stata una magnifica escalation dopo un set combattuto e perso per il solito dannato bilancino dei vincenti/errori.

Giorgi fulmina Sabalenka e papà si esalta: che dritto!

Un match molto equilibrato e spinto da fondo per otto game prima del break Sabalenka, nonostante i migliori tentativi in variazione di Camila. Poi, come contro la Zhang al primo turno, è cambiato lo spartito. Camila ha messo la marcia trionfale e le ha suonate a Sabalenlka da ogni angolo di campo fra passanti, accelerazioni lungolinea e cross vincenti. Un massacro sportivo a cui contribuisce una Sabalenka in riserva e via via spegnendosi, molto fallosa e imprecsia fra errrori gratuiti (27) e forzati (31).

Giorgi, splendido dritto in corsa! Tutti in piedi per Camila

La sua prima volta agli ottavi di finale del Roland Garros, completando il career Slam di quarto turno, la gocherà contro un'altra gran colpitrice, Daria Kasatkina, ma decisamente più terraiola e ai quarti di finale di Parigi nel 2008. Senza bandiera, ha battuto la statunitense Shelby Rogers con un netto 6-3 6-2.

Giorgi: "Spero di restare a Parigi il più a lungo possibile"

