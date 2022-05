Tennis

Roland Garros 2022 - Jasmine Paolini: "Ho avuto le mie chance, ma non sono al 100%"

Roland Garros 2022 - Jasmine Paolini commenta il suo match di primo turno a Parigi contro Irina Begu: "Ho avuto le mie chance come a Melbourne, ma per batterla va prima spinta fuori dal campo. Non sono al 100%, odio giocare con le fasciature... E ringrazio molto un mito come Francesca Schiavone dei complimenti".

00:02:00, 35 minuti fa