Siamo ormai nelle fasi calde di questo Roland Garros 2022: è l'ultimo giorno dei quarti di finale. Come martedì, si gioca solo sul Centrale: si inizia con i due match femminili (Kudermetova-Kasatkina e Swiatek-Pegula) si prosegue con i due quarti maschili: Rublev-Cilic e Ruud-Rune.

Il programma completo di mercoledì 1° giugno

Campo Philippe Chatrier - Ore 12:00

Veronika KUDERMETOVA (---) [29] vs Daria KASATKINA (---) [20]

Iga SWIATEK (POL) [1] vs Jessica PEGULA (USA) [11]

Andrey RUBLEV (---) [7] vs n CILIC (CRO) [20]

non prima delle 20:45

Casper RUUD (NOR) [8] vs Holger RUNE (DEN)

Top 5, i migliori colpi del day 9: Rune show!

Il match da non perdere

Casper RUUD (NOR) [8] vs Holger RUNE (DEN) - quarto match Philippe Chatrier

Il norvegese e il danese sono due specialisti sulla terra battuta e si sono affrontati tre volte, sempre sul rosso: l’anno scorso a Montecarlo e Bastad, quest’anno sempre nel Principato. Il bilancio è tutto dalla parte di Ruud, che ha sempre vinto senza nemmeno perdere un set, ma la favola Rune, 19 anni , può riservare effetti speciali sul Centrale di Bois de Boulogne.

Casper Ruud - Hubert Hurkacz - Roland Garros Highlights

Furia Rublev: si sfoga così e per poco colpisce un uomo in campo

