Si parte con i secondi turni a Bois de Boulogne: per l'Italia di nuovo in campo Fabio Fognini e Martina Trevisan, rispettivamente contro l'olandese van de Zandschulp e la polacca Linette. Tra i big del maschile Novak Djokovic trova lo slovacco Molcan, Rafa Nadal se la vedrà sul Centrale con l'idolo di casa Moutet, Carlos Alcaraz sarà impegnato nel derby tutto spagnolo con Ramos-Vinolas, Sascha Zverev con l'argentino Baez. Nel femminile spazio a Bencic-Andreescu e Sakkari-Muchova.

Ad

Il programma completo di mercoledì 25 maggio

Roland Garros Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 20/05/2022 A 10:35

Campo Philippe Chatrier - Ore 12:00

Angelique KERBER (GER) [21] vs Elsa JACQUEMOT (FRA)

Alexander ZVEREV (GER) [3] vs Sebastian BAEZ (ARG)

Belinda BENCIC (SUI) [14] vs Bianca ANDREESCU (CAN)

non prima delle 20:45

Corentin MOUTET (FRA) vs Rafael NADAL (ESP) [5]

Campo Suzanne Lenglen - Ore 11:00

Aliaksandra SASNOVICH (---) vs Emma RADUCANU (GBR) [12]

Karolina MUCHOVA (CZE) vs Maria SAKKARI (GRE) [4]

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] vs A.MOLCAN (SVK)

Sebastian KORDA (USA) [27] vs Richard GASQUET (FRA)

Campo Simonne Mathieuu - Ore 11:00

John ISNER (USA) [23] vs Gregoire BARRERE (FRA)

Coco GAUFF (USA) [18] vs Alison VAN UYTVANCK (BEL)

Albert RAMOS-VINOLAS (ESP) vs Carlos ALCARAZ (ESP) [6]

Camila OSORIO (COL) vs Diane PARRY (FRA)

Campo 6 - Ore 11:00

Olga DANILOVIC (SRB) vs Jil TEICHMANN (SUI) [23]

Cameron NORRIE (GBR) [10] vs Jason KUBLER (AUS)

Katerina SINIAKOVA (CZE) vs Leylah FERNANDEZ (CAN) [17]

Fabio FOGNINI (ITA) vs Botic VAN DE ZANDSCHULP (NED) [26]

Campo 7 - Ore 11:00

Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) [9] vs Camilo UGO CARABELLI (ARG)

Amanda ANISIMOVA (USA) [27] vs Donna VEKIC (CRO)

Jaume MUNAR (ESP) vs Diego SCHWARTZMAN (ARG) [15]

Daria SAVILLE (AUS) vs Petra KVITOVA (CZE) [32]

Campo 9 - Ore 11:00

doppio

Aljaz BEDENE (SLO) vs Pablo CUEVAS (URU)

Ajla TOMLJANOVIC (AUS) vs Varvara GRACHEVA (---)

Campo 12 - Ore 11:00

doppio

Borna GOJO (CRO) vs Filip KRAJINOVIC (SRB)

Marie BOUZKOVA (CZE) vs Elise MERTENS (BEL) [31]

Campo 13 - Ore 11:00

Hugo DELLIEN (BOL) vs Karen KHACHANOV (---) [21]

Beatriz HADDAD MAIA (BRA) vs Kaia KANEPI (EST)

Brandon NAKASHIMA (USA) vs Tallon GRIEKSPOOR (NED)

Martina TREVISAN (ITA) vs Magda LINETTE (POL)

Campo 14 - Ore 11:00

Victoria AZARENKA (---) [15] vs Andrea PETKOVIC (GER)

Bernabe ZAPATA MIRALLES (ESP) vs Taylor FRITZ (USA) [13]

Sorana CIRSTEA (ROU) [26] vs Sloane STEPHENS (USA)

Grigor DIMITROV (BUL) [18] vs Borna CORIC (CRO)

Gli italiani in campo

Fabio FOGNINI (ITA) vs Botic VAN DE ZANDSCHULP (NED) [26] - quarto match campo 6

Martina TREVISAN (ITA) vs Magda LINETTE (POL) - quarto match campo 13

Il match da non perdere

Corentin MOUTET (FRA) vs Rafael NADAL (ESP) [5]

E' in programma in prima serata sul Centrale: sulla carta non c'è partita, ma il francese ha mostrato in più di un'occasione di esaltarsi davanti al proprio pubblico e Rafa non ha ancora raggiunto il top della forma in questa stagione sulla terra rossa. Match che potrebbe riservare grande spettacolo.

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Roland Garros Quando si gioca? Quand'è il sorteggio? Programma, orari e chi ci sarà 13/05/2022 A 17:06