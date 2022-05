E' ora di ottavi al Roland Garros 2022. Martina Trevisan è la prima italiana a scendere in campo (gli altri lo faranno lunedì): sfiderà Aliaksandra Sasnovich, n° 47 del mondo, per un posto ai quarti di finale. Di nuovo in campo Djokovic (contro Schwartzman) e Nadal (contro Aliassime) che potrebbero incrociarsi proprio nel turno successivo. In programma anche Zverev e Alcaraz

Ad

Trevisan da sogno contro Saville: rivivi il match in 3'

Roland Garros Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 20/05/2022 A 10:35

Il programma completo di domenica 29 maggio

Campo Philippe Chatrier - Ore 12:00

Leylah FERNANDEZ (CAN) [17] vs Amanda ANISIMOVA (USA) [27]

Elise MERTENS (BEL) [31] vs Coco GAUFF (USA) [18]

Rafael NADAL (ESP) [5] vs Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) [9]

non prima delle 20:45

Carlos ALCARAZ (ESP) [6] vs Karen KHACHANOV (---) [21]

Campo Suzanne Lenglen - Ore 11:00

Martina TREVISAN (ITA) vs Aliaksandra SASNOVICH (---)

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] vs Diego SCHWARTZMAN (ARG) [15]

Alexander ZVEREV (GER) [3] vs Bernabe ZAPATA MIRALLES (ESP)

Jil TEICHMANN (SUI) [23] vs Sloane STEPHENS (USA)

Gli italiani in campo

Martina TREVISAN vs Aliaksandra SASNOVICH (---) - primo match Suzanne Lenglen

Trevisan da sogno contro Saville: rivivi il match in 3'

Il match da non perdere

Rafael NADAL (ESP) [5] vs Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) [9] - terzo match Philippe Chatrier

Una sfida molto interessante sul Centrale, con Toni Nadal a fare da trade union: lo zio di Rafa è stato l'allenatore del maiorchino dal 2001 al 2017 e dal 2021 è passato nel box del canadese. A rispondere sul "conflitto d'interesse" è stato lo stesso coach spagnolo: "Ad Auger non direi mai niente su come battere mio nipote. Prima di tutto, sono lo zio di Rafa".

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Furia Rublev: si sfoga così e per poco colpisce un uomo in campo

Roland Garros Quando si gioca? Quand'è il sorteggio? Programma, orari e chi ci sarà 13/05/2022 A 17:06