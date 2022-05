E' tempo di big a Parigi, con Rafa Nadal e Novak Djokovic che fanno il loro esordio sulla terra rossa di Parigi nella giornata di lunedì 23 maggio . Lo spagnolo se la vedrà con l'australiano Thompson nell'ultimo match diurno del centrale, mentre Djokovic battezzerà il turno notturno del Philippe Chatrier contro il giapponese Nishioka. Tre gli italiani in campo, con Jasmine Paolini contro la rumena Begu, Franco Agamenone che sfiderà l'americano McDonald, mentre Martina Trevisan - fresca vincitrice del WTA Rabat - se la vedrà con la britannica Dart. Ripescato al volo Giannessi che sfiderò Gojo alle ore 11:00 sul campo 4 grazie al ritiro del cileno Tabilo.

Il programma completo di lunedì 23 maggio

Court Philippe-Chatrier Dalle 12:00

Świątek (POL) (1) – L. Tsuernko (UKR)

D. Parry (FRA) – B. Krejcikova (CZE) (2)

J. Thompson (AUS) – R. Nadal (ESP) (5)

Non prima delle 20:45

N. Djokovic (SRB) (1) – Y. Nishioka (JPN)

Court Suzanne-Lenglen Dalle 11:00

A. Anisimova (USA) (27) – N. Osaka (JPN)

S. Wawrinka (SUI) – C. Mouet (FRA)

A. Kontaveit (EST) – A. Tomljanovic (AUS)

L. Harris (RSA) – R. Gasquet (FRA)

Court Simonne-Mathieu Dalle 11:00

O. Dodin (FRA) – A. Petkovic (GER)

C. Norrie (GBR) (10) – M. Guinard (FRA)

L. Noskova (CZE) – E. Raducanu (GBR) (11)

B. Paire (FRA) – I. Ivashka (BLR)

Court 14 Dalle 11:00

V. Azarenka (BLR) – A. Bogdan (ROU)

H. Watson (GBR) – E. Jacquemot (FRA)

A. Balazs (HUN) – M. Cilic (CRO) (20)

Non prima delle 17:00

A. Rinderknech (FRA) – A. Bublik (KAZ)

Court 7 Dalle 11:00

B. Andreescu (CAN) – Y. Bonaventure (BEL)

D. Evans (GBR) (29) – F. Cerundolo (ARG)

M. Fucsovics (HUN) – G. Blancaneaux (FRA)

M. Keys (USA) (22) – A. Kalinskaya (RUS)

Court 6 Dalle 11:00

S. Rodriguez Taverna (ARG) – T. Fritz (USA) (13)

L. Jeanjean (FRA) – N. Parrizas Diaz (ESP)

A. Kerber (GER) (21) – M. French (POL)

S. Korda (USA) (27) – J. Millman (AUS)

Court 4 Dalle 11:00

Giannessi (ITA)– B. Gojo (CRO)

A. Schmieldova (SVK) – K. Kucova (SVK)

A. Molcan (SVK) – F. Coria (ARG)

E. Alexandrova (RUS) – G. Minnen (BEL)

Court 5 Dalle 11:00

M. Zanevska (BEL) – Q. Zheng (CHN)

D. Lajovic (SRB) – S. Baez (ARG)

N. Gombos (SVK) – P. Cachin (ARG)

I. Begu (ROU) – J. Paolini (ITA)

Court 8 Dalle 11:00

A. Bondar (HUN) – P. Kvitova (CZE)

N. Basilashvili (GEO) – M. Creesy (USA)

L. Zhu (CHN) – V. Kudermetova (RUS) (29)

C. Garin (CHI) – T. Paul (USA) (30)

Court 9 Dalle 11:00

V. Grammatikopoulou (GRE) – D. Saville (AUS)

B. Nakashima (USA) – K. Majchrzak (POL)

M. Ymer (SWE) – J. Duckworth (AUS)

K. Volynets (USA) – V. Golubic (SUI)

Court 12 Dalle 11:00

M. Trevisan (ITA) – H Dart (GBR)

A. Riske (USA) – D. Yastremska (UKR)

M. McDonald (USA) – F. Agamenone (ITA)

P. Martinez (ESP) – H. Laaksonen (SUI)

Court 13 Dalle 11:00

F. Krajiniovic (SRB) – R. Opelka (USA) (17)

D. Kovinic (MNT) – L. Samsonova (RUS)

M. Kecmanovic (SRB) – T. Etcheverry (ARG)

A. Rus (NED) – E. Rybakina (KAZ) (16)

Gli italiani in campo

Trevisan-Dart primo match del campo 12 (ore 11)

Agamenone-McDonald, terzo match del campo 12

Paolini-Begu, quarto match del campo 5

Giannessi-Gojo, primo match campo 4

Il match da non perdere

Fari puntati su Novak Djokovic, che fa il suo esordio nel turno serale contro il giapponese Nishioka sul Philippe Chatrier. Grande attesa per capire le reali condizioni del fenomeno serbo, vincitore del 2021 e grande favorito anche quest'anno, dopo i mesi di attesa in seguito alle polemiche relative al Covid e la mancata presenza agli Autralian Open. Match previsto per le 20:45.

