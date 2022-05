Oggi 7 italiani fanno il loro esordio sulla terra rossa del Roland Garros 2022: Lucia Bronzetti, Camila Giorgi, Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Giulio Zeppieri (al debutto assoluto in uno Slam), il semifinalista 2018 Marco Cecchinato e Lorenzo Musetti al duro test con Tsitsipas in sessione serale. Jasmine Paolini, interrotta ieri sera per pioggia sul 6-4 1-6 0-1 Begu, finirà il suo match di primo turno.

12:44 - Il punto sugli italiani

Dopo il primo k.o. azzurro di Lucia Bronzetti, rimangono 7 frecce che il nostro Paese si potrà giocare in questa giornata: il prossimo a scendere in campo dovrebbe essere Lorenzo Sonego contro Gojowczyk sul campo 13

12:32 - Medvedev avanti di due set

Il tennista russo conduce 6-2 6-2 sull'argentino Bagnis sul Suzanne-Lenglen

12:20 - Jelena Ostapenko batte Lucia Bronzetti

Jelena Ostapenko, campionessa nel 2017, vince 6-1 6-4 travolgendo Lucia Bronzetti nella sua prima mezz'ora parigina. Inerme sui vincenti della lettone, Bronzetti entra in partita a metà secondo set, mostrando i suoi ultimi progressi da meritatissima top-100. IL REPORT

12:15 - Bronzetti di lotta

Dopo una brutta mezz'ora vissuta sotto i colpi della Ostapenko, Lucia Bronzetti sta tirando su un bel secondo parziale mostrando carattere... Fino al warning!

Lucia Bronzetti impegnata al Roland Garros Credit Foto Getty Images

12:05 - Bronzetti in partita nel secondo set

Prova a rientrare in partita Lucia Bronzetti dopo 40 minuti di dominio Ostapenko: primo game italiano in battuta, anche se lo score recita 1-6 1-3.

12:00 - Il programma di oggi

Giornata bollente sui campi del Roland Garros per l'Italia. Saranno infatti sette i tennisti azzurri che debuteranno sulla terra rossa parigina nel day 3: Sinner, Sonego, Musetti, Cecchinato, Zeppieri, Giorgi e Bronzetti. A questi si aggiunge anche Jasmine Paolini, che ha interrotto il suo match d'esordio contro Begu al 3° set causa pioggia. Jasmine Paolini e Irina Camelia Begu continueranno la sfida sul campo 5 come terzo match di giornata dalle 11 dopo il doppio tra Hach Verdugo/Oswald e Arevalo/Rojer e quello delle 12 tra Ekaterina Alexandrova e Green Minnen. Tra i big esordio anche per Medvedev, Musetti (che se la vedrà contro il carrarino nel match serale del Centrale), Ruud, Badosa e Sabalenka. Sono tanti i match del lunedì spostati nel programma di martedì per via della pioggia: andiamoli a scoprire assieme alle conseguenti modifiche d'orario.

11:45 - Il big-match sarà Musetti-Tsitsipas

La sessione serale dello Chatrier ci riserva invece un grande match fra Lorenzo Musetti, l'anno scorso agli ottavi togliendo 2 set a Djokovic, e Stefanos Tsitsipas finalista uscente.

11:30 - Bronzetti perde il primo set

Bronzetti subisce il tennis da ex-campionessa di Jelena Ostapenko e incassa un netto 6-1

11:15 - La prima italiana è Lucia Bronzetti

Lucia Bronzetti fa il suo assoluto debutto al Roland Garros sfidando sul Campo 14 la campionessa del 2017 Jelena Ostapenko. Non è stata fortunata la tennista romagnola al sorteggio del suo primo Slam senza passare dalle qualificazioni.

11:00 - Il programma di martedì 24 maggio

Campo Philippe Chatrier - Ore 12:00

Alizé CORNET (FRA) vs Misaki DOI (JPN)

Casper RUUD (NOR) [8] vs Jo-Wilfried TSONGA (FRA)

Paula BADOSA (ESP) [3] vs Fiona FERRO (FRA)

non prima delle 20:45

Lorenzo MUSETTI (ITA) vs Stefanos TSITSIPAS (GRE) [4]

Campo Suzanne Lenglen - Ore 11:00

Facundo BAGNIS (ARG) vs Daniil MEDVEDEV [2]

non prima delle 13:00

Lloyd HARRIS (RSA) vs Richard GASQUET (FRA)

Taylor TOWNSEND (USA) vs Caroline GARCIA (FRA)

Hugo GASTON (FRA) vs Alex DE MINAUR (AUS) [19]

Chloé PAQUET (FRA) vs Aryna SABALENKA [7]

Campo Simonne Mathieuu - Ore 11:00

Tessah ANDRIANJAFITRIMO (FRA) vs Karolina PLISKOVA (CZE) [8]

non prima delle 12:30

Benoit PAIRE (FRA) vs Ilya IVASHKA (---)

Frances TIAFOE (USA) [24] vs Benjamin BONZI (FRA)

Simona HALEP (ROU) [19] vs Nastasja SCHUNK (GER)

Pablo CARRENO BUSTA (ESP) [16] vs Gilles SIMON (FRA)

Campo 5 - Ore 11:00

Match di doppio

Non prima delle 12:00

Ekaterina ALEXANDROVA (---) [30] vs Greet MINNEN (BEL)

Irina-Camelia BEGU (ROU) vs Jasmine PAOLINI (ITA)

Mach di doppio

Campo 6 - Ore 11:00

Danielle COLLINS (USA) [9] vs Viktoriya TOMOVA (BUL)

Non prima delle 12:30

Sebastian KORDA (USA) [27] vs John MILLMAN (AUS)

Adrian MANNARINO (FRA) vs Federico DELBONIS (ARG)

Giulio ZEPPIERI (ITA) vs Hubert HURKACZ (POL) [12]

