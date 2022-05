Si chiude il programma degli ottavi a Parigi: per l'Italia è il giorno di Jannik Sinner e Camila Giorgi, che giocheranno rispettivamente contro il russo Rublev nel tardo pomeriggio e la russa Kasatkina in apertura alle 11. Spazio anche all'interessante sfida Tsitsipas-Rune sul Centrale, alla n° 1 del mondo Swiatek contro la cinese Zheng e Medvedev-Cilic.

Il programma completo di lunedì 30 maggio

Campo Philippe Chatrier - Ore 12:00

Veronika KUDERMETOVA (---) [29] vs Madison KEYS (USA) [22]

Holger RUNE (DEN) vs Stefanos TSITSIPAS (GRE) [4]

Iga SWIATEK (POL) [1] vs Qinwen ZHENG (CHN)

non prima delle 20:45

Marin CILIC (CRO) [20] vs Daniil MEDVEDEV (---) [2]

Campo Suzanne Lenglen - Ore 11:00

Camila GIORGI (ITA) [28] vs ] Daria KASATKINA (---) [20]

Casper RUUD (NOR) [8] vs Hubert HURKACZ (POL) [12]

Jessica PEGULA (USA) [11] vs Irina-Camelia BEGU (ROU)

Jannik SINNER (ITA) [11] vs Andrey RUBLEV (---) [7]

Gli italiani in campo

Camila GIORGI [28] vs ] Daria KASATKINA (---) [20] - primo match Suzanne Lenglen

Jannik SINNER [11] vs Andrey RUBLEV (---) [7] - quarto match Suzanne Lenglen

Il match da non perdere

Holger RUNE (DEN) vs Stefanos TSITSIPAS (GRE) [4] - secondo match Philippe Chatrier

Il 19enne danese fin qui non ha perso un set, vincendo agilmente contro Shapovalov, Laaksonen e Gaston: sul Centrale lo aspetta il match più importante della sua giovanissima carriera contro uno specialista della terra rossa come il greco. Lo spettacolo è assicurato.

