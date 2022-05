Giornata bollente sui campi del Roland Garros per l'Italia. Saranno infatti sette i tennisti azzurri che debuteranno sulla terra rossa parigina nel day 3: Sinner, Sonego, Musetti, Cecchinato, Zeppieri, Giorgi e Bronzetti. Tra i big esordio anche per Medvedev, Musetti (che se la vedrà contro il carrarino nel match serale del Centrale), Ruud, Badosa e Sabalenka.

Il programma completo di martedì 24 maggio

Roland Garros Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 20/05/2022

Campo Philippe Chatrier - Ore 12:00

Alizé CORNET (FRA) vs Misaki DOI (JPN)

Casper RUUD (NOR) [8] vs Jo-Wilfried TSONGA (FRA)

Paula BADOSA (ESP) [3] vs Fiona FERRO (FRA)

non prima delle 20:45

Lorenzo MUSETTI (ITA) vs Stefanos TSITSIPAS (GRE) [4]

Campo Suzanne Lenglen - Ore 11:00

Facundo BAGNIS (ARG) vs Daniil MEDVEDEV [2]

Taylor TOWNSEND (USA) vs Caroline GARCIA (FRA)

Hugo GASTON (FRA) vs Alex DE MINAUR (AUS) [19]

Chloé PAQUET (FRA) vs Aryna SABALENKA [7]

Campo Simonne Mathieuu - Ore 11:00

Tessah ANDRIANJAFITRIMO (FRA) vs Karolina PLISKOVA (CZE) [8]

Frances TIAFOE (USA) [24] vs Benjamin BONZI (FRA)

Simona HALEP (ROU) [19] vs Nastasja SCHUNK (GER)

Pablo CARRENO BUSTA (ESP) [16] vs Gilles SIMON (FRA)

Campo 6 - Ore 11:00

Danielle COLLINS (USA) [9] vs Viktoriya TOMOVA (BUL)

Adrian MANNARINO (FRA) vs Federico DELBONIS (ARG)

Claire LIU (USA) vs Tamara ZIDANSEK (SLO) [24]

Giulio ZEPPIERI (ITA) vs Hubert HURKACZ (POL) [12]

Campo 7 - Ore 11:00

Emil RUUSUVUORI (FIN) vs Ugo HUMBERT (FRA)

Jessica PEGULA (USA) [11] vs Qiang WANG (CHN)

Jannik SINNER (ITA) [11] vs Bjorn FRATANGELO (USA)

Rebecca SRAMKOVA (SVK) vs Daria KASATKINA [20]

Campo 10 - 11:00

Joao SOUSA (POR) vs Chun-Hsin TSENG (TPE)

Shelby ROGERS (USA) vs Tereza MARTINCOVA (CZE)

Roberto CARBALLES BAENA (ESP) vs Oscar OTTE (GER)

Panna UDVARDY (HUN) vs Fernanda CONTRERAS GOMEZ (MEX)

Campo 11 - Ore 11:00

Ricardas BERANKIS (LTU) vs Laslo DJERE (SRB)

Jiri LEHECKA (CZE) vs David GOFFIN (BEL)

Irina BARA (ROU) vs Yulia PUTINTSEVA (KAZ)

Madison BRENGLE (USA) vs Mihaela BUZARNESCU (ROU)

Campo 12 - Ore 11:00

Denis SHAPOVALOV (CAN) [14] vs Holger RUNE (DEN)

Mayar SHERIF (EGY) vs Marta KOSTYUK (UKR)

Oksana SELEKHMETEVA vs Kaja JUVAN (SLO)

Jiri VESELY (CZE) vs Steve JOHNSON (USA

Campo 13 - Ore 11:00

Aleksandra KRUNIC (SRB) vs Kamilla RAKHIMOVA

Lorenzo SONEGO (ITA) [32] vs Peter GOJOWCZYK (GER)

Anhelina KALININA (UKR) vs Hailey BAPTISTE (USA)

Marco CECCHINATO (ITA) vs Pablo ANDUJAR (ESP)

Campo 14 - Ore 11:00

Lucia BRONZETTI (ITA) vs Jelena OSTAPENKO (LAT) [13]

Andrey RUBLEV [7] vs Soonwoo KWON (KOR)

Camila GIORGI (ITA) [28] vs Shuai ZHANG (CHN)

Lucas POUILLE (FRA) vs Zdenek KOLAR (CZE)

Il match da non perdere

Lorenzo MUSETTI (ITA) vs Stefanos TSITSIPAS (GRE) [4] - match serale del Philippe Chatrier

Due motivi, tra i tanti: perchè gioca uno dei tennisti più talentuosi della nuova nidiata azzurra e perchè in tutto il match vedrete solo rovesci rigorosamente ad una mano. Non per caso è il serale del Centrale. Mica pizza e fichi...

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

